Nimelt püstitas sakslane enne kohtumist Tottenhamiga hoolealustele eesmärgi, et tuleb võita kõik järelejäänud 14 mängu. Tundub, et mingi mõju sellel oli, sest nüüd on nimekirja jäänud vaid 13 kohtumist, ehk võimalus võtta 39 punkti.

Ta lisab, et kui säärase suhtumisega edasi minna, siis on kõik võimalik. "Oleme jätkuvalt konkurentsis ja sugugi mitte halval kohal. Meil on korralik positsioon, et kõrgeid kohti rünnata," hindas 49aastane sakslane Liverpooli hetkeseisu Premier League´is.

"Iga võit tõstab kindlasti tuju, kuid kui juhtuvad ka kaotused sisse tulema, siis pead selle enda kasuks pöörama. Kui kaotame, siis tuleb veelgi isukamaks muutuda ja võidu korral tuleb seda tunnet hoida. Selline on profijalgpalluri elu."

Liverpool hoiab Premier League´is viiendat positsiooni, kuid teist kohta hoidvast Manchester Cityst jäädakse maha vaid kolme silmaga. Liider Chelsea on praegu 11 punkti kaugusel.