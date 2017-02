"Marit [Björgen] on tõesti praegu ülivõimas, midagi teha ei ole," lausus parima eestlannana Otepää MK 10 km klassikas 53. koha saanud Tatjana Mannima.

Kui Jaanus Teppani näpunäidete järgi harjutav Mannima kaotas Björgenile 5.00,9, siis norralanna võimsust iseloomustab tõik, et 11. koha saanud austerlanna Teresa Stadlober oli võitjast kaks minutit aeglasem. See on hullumeelne ülekaal!

Enda sõidu kohta sõnas 37aastane Mannima järgmist: "Rada oli raske, aga mõnus. Suusad võinuks laskumisel ehk vähe paremad olla, aga pidamine oli täitsa okei."

Pikamaasõitudele spetsialiseerunud Mannima järgmine suur eesmärk on nädala pärast toimuv Tartu maraton, misjärel sõidab ta Lahtisse. Seal osaleb ta 30 km vabatehnika ühisstardist sõidus ning teatesõidus. Täpsustavale küsimusele, kas siis otsustati ikkagi teatenelik välja panna, vastas ta kavalalt: "Elame, näeme!"