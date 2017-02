Eesti sportlaste parimateks tulemusteks kodusel murdmaasuusatamise MK-etapil Otepääl jäid Marko Kilbi ja Aivar Rehemaa 43. kohad vastavalt sprindis ja 15 km klassikatehnika sõidus.

"Näha on, et Karel Tammjärv liigub tõusvas joones ja Aivar Rehemaa tänane sõit jättis samuti positiivse mulje," sõnas Suusaliidu president Andreas Laane. "Tippsport on tippsport. Eestis peetakse ka rallisid, kus meie oma sõitjad tippkonkurentsi ei sekku. Soovime murdmaasuusatamise MK-etapi korraldamisega igal juhul jätkata."

Järgmisel talvel võõrustab Otepää kahevõistluse MK-etappi ja maailma murdmaatipud peaksid järgmine kord Tehvandit väisama 2019. aastal. Ja nõnda kordamööda edasi. Laane ei usu, et tekib probleeme Rahvusvaheliselt Suusaliidult (FIS) korraldusõiguse saamisega.

"Edaspidi proovime MK-nädalavahetusele veelgi enam kõrvaltegevusi leida, et sündmus oleks põnevam. Meie noorte suusatajate jaoks, keda stardib noortesarjas umbes 500, on MK-etapp motivatsiooniks, kuhu on võimalik jõuda," rääkis Laane.