BC Kalev/Cramo pidas täna korvpalli Ühisliigas oma 17. mängu, kui tuli tunnistada Siberist külla sõitnud Krasnojarski Jenissei 91:82 paremust. Õhtuleht võtab mängu kokku seitsme võtme abil.

1. Mis otsustas mängu saatuse?

Kolmas veerandaeg. Korvpallis kehtib vana tõde: võrdsete duellis jääb peale see, kes rohkem tahab. Samuti on tähtis kolmas veerandaeg ehk kuidas meeskonnad pausilt naasevad. Täna olid külalised teisel poolajal paraku näljasemad. Lisaks sellele, et rünnakul veidi paremat tabamust näidati, võideldi lahtiste pallide eest grammi võrra jõulisemalt kui kalevlased. Tänu saavutatud enesekindlusele võit võetigi.