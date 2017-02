Eks igal spordisõbral on meeles mõned naljakad intervjuud, mis atleetidega tehtud on. Ent Sky Sportsis nähtud usutlus žurnalisti ja Jaapani piljardimängija Naoyuki Oi on kahtlemata spordiajaloo kõige naljakam intervjuu.

Kahjuks ei oska Õhtuleht öelda, kas Oi tegi lihtsalt nalja või on tema inglise keele oskus tõesti kehv. Ent oleme ausad: vahet pole, sest intevjuu on tõeliselt naljakas!