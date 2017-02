"Ime, et sellise lauavõitlusega üldse mängus püsisime. Võib-olla oleme harjunud selliste meestega nagu Elegar," sõnab Varrak. "Ma ei ütle Cedric Simmonsi kohta midagi halba - ta blokeerib oma mehe lauavõitluses ilusti ära -, aga äkki ülejäänud punt on harjunud Elegari ja Josh Boone'i suguste meestega, kes löövad lauavõitluse puhtaks."

Kui Eesti esiklubi võttis 29 lauapalli, siis kaugelt Siberist külla sõitnud Jenissei vaat et sama palju rohkem: ekskalevlase Frank Elegari juhtimisel noppis Krasnojarski sats 52 lauapalli.

Eesti valitsev korvpallimeister BC Kalev/Cramo kaotas täna Ühisliigas 82:91 Krasnojarski Jenisseile ning Cramo peatreeneri Alar Varraku sõnul on kehva lauavõitluse valguses ime, et tema hoolealused üldse mängus püsisid.

"Ei, nad panid visked ära lihtsalt. Vassili Zavorujevi kuuest kolmesest olid kolm-neli päris rasked visked katte tagant. Arvan, et ta tegi oma hooaja parima mängu, kahjuks meie vastu," räägib Varrak 22 punkti visanud venelasest.

Ühisliiga tabelis on Cramo 12. ehk eelviimasel kohal. Varrak usub, et ehkki play-off'i pääsemine pole võimatu, on selle võimalused pigem teoreetilised. "Oleme ennegi sellises seisus olnud, tuleb võtta mäng korraga ja au eest võidelda.