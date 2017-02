Legendaarse Leedu korvpalluri Arvydas Sabonise poeg Domantas soovib tänavu suvel kodumaad EMil esindada.

20aastane Domantas Sabonis on küll isa karjääri tõttu sündinud USAs, ent rahvusvahelisel areenil esindab korvialune jõud siiski Leedut, kellega võitis tunamullu EMilt hõbeda.

Maailma tugevaimas liigas NBA Oklahoma City Thunderit esindava Sabonise sõnul on sünnimaa esindamine talle väga tähtis. "Mulle meeldib Leedu eest mängida. Olen väga uhke, et Leedust pärit olen ning 2017. aasta EMil on kindlasti minu üks eesmärke. Pean olukorda küll Thunderiga arutama, ent mina tahan mängida," sõnas pallur.

Leedu kuulub tänavusel EMil ühte alagruppi Ukraina, Iisraeli, Gruusia, Itaalia ja Saksamaaga.