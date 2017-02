Võidusõidumaailma kuningliku sarja vormel 1 uus hooaeg algab 26. märtsil Austraalias ning viimaste aastate valitseja Mercedese masinaid roolivad Lewis Hamilton ja soomlane Valtteri Bottas. Viimase palkamine polnud Mercedese F1-tiimi bossi Toto Wolffi sõnul aga kuigi lihtne.

Nimelt oli Bottasel kehtiv leping Williamsi meeskonnaga ehk tšempionina vormel 1 selja pööranud Nico Rosbergi asendamine soomlasega polnud Wolffi jaoks teps mitte kerge ülesanne.

Ent austerlane sai missiooniga hakkama, ehkki mehe sõnul olid läbirääkimised Mercedese ja Williamsi vahel rasked ja pingelised. "Claire Williams (Williamsi juht - H.R.) on läbirääkimiste laua taga väga kõva kivi ning pikka aega polnud üldse selge, kas me Valtteri saame või mitte. Leidsime küll hea lahenduse, aga Claire ajas mind nutma ja ma pidin Bottase saamiseks anuma," ütles Wolff läbi huumoriprisma.

"Mulle meeldib arvata, et tegin Toto elu raskeks," sõnas Williams. "Kaotasime küll hea sõitja, aga me poleks tohtinud Valtterile kätt ette panna, kui Mercedeses vaba koht tekkis. See oleks lihtsalt vale olnud."