F1 äss Michael Schumacher võitis oma seitsmest meistritiitlist viis Ferrariga. Pole teps mitte võimatu, et kuulus Itaalia autotootja võtab oma tiiva alla aga Schumacheri 17aastase poja Micki.

Noorte talentide avastamiseks ning kasvatamiseks on Ferraril eraldi noorteprogramm ning kui Mick Schumacher sooviks sellega liituda, oleksid Ferrari ninamehed selle üle õnnelikud.

"Muidugi jälgime Micki esitusi," ütles Ferrari noorteprogrammi mänedžer Massimo Rivola. "Tuleviku osas pole mul aimugi, mida Mick teha kavatseb. Aga kui ta sooviks meiega liituda, võtaksime ta meeleldi vastu."

Rivola sõnul on noor Schumacher talle seni jätnud väga hea mulje. Lisaks sõiduoskustele kiidab itaallane ka sakslase iseloomu. "Mick on väga viisakas ega pole ülbe. Ta vanemad on teda hästi kasvatanud."

Noorteprogrammi ninamehe sõnul peab Mick Schumacher hakkama saama ka meedia rambivalguses olemisega. Ent Rivola arvates saab nooruk raske ülesandega väga hästi hakkama.