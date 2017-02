Kõlab ehk Otepää MK-etapi valguses tobedalt, aga Marko Kilp ja Raido Ränkel on tegelikult võimelised heal päeval rahvast 30 sekka pääsuga rõõmustama. Jah, vabatehnikas pole kumbki tänavu punkte teeninud, aga Kilbi ees on veerandfinaali uks kolm korda ülinapilt sulgunud.

Liiatigi olla Lahti rada treener Anti Saarepuu sõnul Kilbile märksa sobilikum kui Otepää oma. Uskugem asjatundjat! Niisamuti ei tasu alahinnata fakti, et MMil saab iga riik panna välja maksimaalselt neli suusatajat, ainult Norra saab tänu Petter Northugi kahe aasta tagusele triumfile Falunis saata starti ka viienda mehe. Näiteks Otepääl oleks too piirang Kilpi 43. kohalt kergitanud 39ndaks.

Meeste suusahüpped normaalmägi (kvalifikatsioon 24.02. kell 14.30, lõppvõistlus 25.02. kell 17.30)

Veel jaanuari alguses poleks suusahüpped mitte mingil juhul siia nimekirja mahtunud, ent Kaarel Nurmsalu naasmine suurde sporti teravdas taas eestlaste huvi tolle ala vastu. Jah, 25aastane spordimees on ise öelnud, et MM tema südant eriliselt põksuma ei pane, sest kogu comeback sai ette võetud ühe sihiga: Pyeongchangi olümpiamedal. Aga see ei tähenda, et Nurmsalu spordimehehing lubaks Lahtis poole kõvaga esineda.

Nurmsalut võib südamerahuga nimetada meie koondise kõige mustemaks hobuseks. Kuivõrd tema tagasitulek on alles nii värske sündmus, siis pole enne ühtki võistlust teada, mis seisus ta täna on või kuidas tal hüpe õnnestub. Kvaliteeti jagub Tamsalu mehes igatahes kõvasti. Seda teavad asjatundjad ja peegeldavad tulemused. Ega’s suvaline vant kahe ja poole aastase pausi järel end mõne kuuga MK-punktidele tööta.

Pigem näikse asjad iga võistlusega ülesmäge minevat. Eriti võimsa hoiatuse tegi karjääri parimal MK-etapil 6. koha saavutanud Nurmsalu möödunud nädala keskel Pyeongchangi normaalmäel, kus hoidis avavooru järel suisa 12. kohta.

Kaarel Nurmsalu. (Aldo Luud)

Meeste suusahüpped suur mägi (kvalifikatsioon 01.03. kell 18, lõppvõistlus 02.03. kell 18.30)

Kahevõistluse normaalmägi (24.02., hüpped kell 10.30, suusasõit kell 13.30)

Meie suurim lootus on kahtlemata 20aastane Kristjan Ilves, kelle siht on MMil 20 sekka murda. Kas seatud latt ka alistada õnnestub, selgub Lahtis. Aga optimismiks on Elva noormees oma põhjust andnud kõvasti.

MK-sarjas on tänavu punkte teeninud kuus korda (parimal juhul 17.) 12 stardist ning aste madalamal ehk kontinentaalkarikasarjas on ta saavutanud kolm etapivõitu ja ühe kolmanda koha. Ja ka kahevõistluse puhul tasub silmas pidada riikide kvooti, mis lööb pildi korralikult segi.

Näiteks MK-sarja üldarvestuses hoiab Ilves 36 punktiga 45. kohta, kuid tema ees on kaheksa sakslast, kuus jaapanlast, üheksa austerlast ja sama palju norralasi. MMil pääseb starti aga igast riigist neli sportlast, siingi on erandiks tiitlikaitsja (normaalmäel Saksamaa, suurel Austria).

Kahevõistluse suur mägi (01.03., hüpped kell 12, suusasõit kell 16.15)