VIDEO | MIS KEELEL, SEE MEELEL! Tipptennisist tänas piinliku keelevääratuse tõttu oma mitmeid tüdruksõpru ()

Maailma üks paremaid meestennisiste David Goffin (ATP 11.) kaotas Rotterdami ATP-turniiri finaalis 6:4, 4:6, 1:6 Jo-Wilfried Tsongale (ATP 14.). Matšijärgsel autasustamisel tänas Goffin huvitaval kombel oma tüdruksõpru, kuid parandas peatselt vea: ikka tüdruksõpra, ega tal neid mitu pole!

What a great moment from #Goffin's speech: "Id like to thank my team, family, girlfriends. Girlfriend, sorry, without the s" [via @TennisTV] pic.twitter.com/rCrx600bYL