Kui Andrus Veerpalu võitis 2001. aasta Lahti MMil 30 km eraldistardist klassikasõidu, karjusid sajad eestlased raja ääres hääle kähedaks, televiisori vahendusel elasid tema triumfile kaasa kümned tuhanded kaasmaalased.

Toona alles sporditee alguses olnud Eesti suusapoisid, kellest sirgusid praeguse koondise põhitegijad, nautisid Veerpalu ja norralase Frode Estili ägedat kullaheitlust täiega.

"Mäletan Lembitu Kuuse ülekannet, kui ta ise vaheaegu võttis," pajatab Aivar Rehemaa. "Ta ütles, et võtsin selle kase juurest ja minu meelest on Andrus 1,5 sekundiga ees. Ametlikus ajavõtupunktis oligi vahe 1,5 sekundit! Kui Estil sõitis lõpusirgel, siis Lembitu juba hõiskas: ta ei edesta Andrust! Tegelikult oli vahe nii väike, 0,2 sekundit. Sain vägeva emotsiooni!"

Veerpalu võit innustas Rehemaad varasemast usinamalt treenima. "Kui kellelgi hästi läheb, tõmbab ta kaasmaalased kaasa. See tiivustab. Mees treenib samades kohtades kus sina ja tuleb maailmameistriks. Tekkis tunne, et kõik on võimalik. Miks ei võiks mina sama kõva mees olla! Õppisin Audenteses viimases klassis, tahtsin profiks saada. Selleks oli vaja järgmisel hooajal sõita väga hea tulemus, et pääseda Eesti täiskasvanute koondisse. 2001. aasta sügisel treenisingi kõvasti ja mul oli selge siht – soovisin juunioride MMil edukalt esineda. Võitsin kuldmedali!"