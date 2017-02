Murdmaasuusatamise MK-etapi korraldamine muutus tervet Eestit köitnud ettevõtmiseks põhjusel, et oma sportlased (Kristina Šmigun, Andrus Veerpalu, Jaak Mae) olid sees kõige kõrgemas mängus.

Paarkümmend tuhat pealtvaatajat Vabaduse väljakul vaatamas Eesti spordi imelapse Kelly Sildaru hüppeid võistlusel, kus vastasteks maailma absoluutne koorekiht. Kõlab ju ilusti? Võib-olla (loe: loodetavasti) juhtub see juba kahe kuu pärast!

Selles, et Eesti spordisõbrad sooviksid suurima heameelega Sildarut rahvusvahelises konkurentsis võistlemas näha, pole mingit kahtlust. Laupäeval valgus Tehvandi staadionilt pärast murdmaasuusatamise MK-etapi sprindivõistluste lõppu paari kilomeetri kaugusel asuvale Väikesele Munamäele autodelaviin ja sadu inimesi, et näha oma silmaga mõnda Sildaru hüpet Big Air’i Eesti meistrivõistlustel. Pehmed põllud pargiti autodest triiki.

Ainuke variant – Big Air hüpped

Tühja sellest, et sportlik pinge puudus – esikoht enne starti kindel – ja tingimused väga kaugel neist, mis võimaldaksid Sildarul demonstreerida oma maksimumvõimeid. Reedel 15. sünnipäeva tähistanud trikisuusataja tõmbab tähelepanu magnetina! Kuidas olukorda muuta? Kuidas tekitada Sildarule võimalus kodumaal tipptasemel võistelda?

Esmalt tuleb tõdeda, et kolmest freestyle-suusatamise alast, kus Sildaru võistleb – pargisõit, rennisõit, Big Air – saab Eestis korraldada vaid viimase rahvusvahelisi võistlusi, sest MK-tasemel pargi või renni ehitamiseks pole Eestis piisavalt suurt mäge.

Big Air tähendab suurt trampliini ja ühte sealt sooritatavat hüpet. Trikisuusatajatele sel alal praegu olümpiamedaleid ei jagata, aga lumelauasõitjatele tuleval aastal Pyeongchangis küll. Võib juhtuda, et 2022. aasta Pekingi olümpial on Big Air ka freestyle-suusatamise programmis.

Ent põhiteema – organiseerida Sildarule kodumaine tippvõistlus – juurde naastes, siis MK-sarja Big Air’is korraldatakse. Näiteks käimasoleval hooajal koosneb see viiest osavõistlusest (toimumispaikadeks Hiina, Itaalia, Saksamaa, Kanada ja Norra) ning enne viimast etappi juhib rootslanna Emma Dahlström, kellest Sildaru jaanuari lõpus X-mängudel hõlpsalt jagu sai.

Ideaalne variant just tänavu

Suusaliidu freestyle-suusatamise ja lumelaua alakomitee juht Kalle Palling selgitab, et MK-etapi korraldusõiguse pälvimine ilma varasemata hästi korraldatud võistlusteta on keeruline. Seetõttu soovitakse aprilli teisel nädalavahetusel, pärast juunioride MMi korraldada Vabaduse väljakul kutsetega jõuproov, kus Sildarule pakuksid konkurentsi maailma parimad naised.

Just tänavune aprill on sääraseks ürituseks ideaalne variant, sest järgmine hooaeg kulgeb Pyeongchangi taliolümpiamängude tähe all, mis asetab kõigi sportlaste kalendrid pinge alla.

Tõsi, esialgu saab rääkida ainult vägevast plaanist. "Eelarve pole koos ja siin on vaja riigi tuge. Maailma tippudele tuleb lisaks kulude katmisele pakkuda korralikku auhinnaraha ning Big Air’i hüppe rajamine maksab arvestatava summa," sõnab Palling.

"Siiani on Kelly saanud hakkama enamjaolt erasponsorite toel, kelle seas nii kodu-, kui ka välismaised ettevõtted. Ka Suusaliit toetab puuduolevaga. Aga kuniks erasektor on valmis sportlast toetama, suunatakse riiklikud vahendid liidu kaudu järelkasvu edendamiseks ja võistluste korraldamiseks. Selle Big Air võistluse näol oleks tegu sisuliselt esimese märkimisväärse summaga, kus riik saaks oma õla alla panna," märgib Palling.

Kui eelarve õnnestub kokku saada, püstitakse Vabaduse väljakule, endiste tenniseväljakute peal asuvasse parklasse tellingutest hüppetorn. Kunstlumest ehitatav maandumisnõlv oleks suunatud Jaani kiriku poole. Võistlust saaks kohapeal jälgida vähemalt paarkümmend tuhat inimest.

Kui too projekt õnnestub, tekivad eeldused tulevikus Eestis Big Airi MK-etappi korraldada. Tõsi, tuleb rõhutada, et freestyle-suusatamises pole MK-sarja prestiiž sama kõrge kui teistel talialadel ning ainuüksi tähepaar "MK" ei pruugi staare kohale tuua (näiteks käimasoleva hooaja avaetapil Hiinas võistles vaid viis naist), mistõttu võib kutsetega kommertsvõistlus olla Sildaru ja kodupubliku kokkuviimiseks isegi etem variant. Loodetavasti juba aprillis, sest järgmist sobivat võimalust tuleks ilmselt vähemalt kaks aastat oodata.

Big Air Eesti meistrivõistlused

Naiste lumelaud: 1. Kristel Soonets 39,2, 2. Silvia Zvirgzdinš 31, 3. Freyja Tralla 23,5.

Meeste lumelaud: 1. Sulev Paalo 85, 2. Simon Pettai 72,5, 3. Mario Visnap 45,25.

Naiste freestyle-suusk: 1. Kelly Sildaru 86,5, 2. Emma Tammemägi 26, 3. Mirjam Revjagin 23,5.