Poola kõrgliigas viimistles Eesti jalgpallikoondislane Konstantin Vassiljev reede õhtul statistilise fenomeni, mille üle oleksid maruuhked isegi jäähokimängijad – kaks väravat ja kaks resultatiivset söötu!

"Raske meenutada, millal viimati ühes mängus 2+2 kogusin. Võib-olla kunagi Levadias…" muigas üheksa eelmist hooaega välismaal pallinud Vassiljev. "Hea meel, et sain uuel aastal üpris kiiresti ühe väga hea mängu tehtud. Esimene matš pärast talvepausi ei õnnestunud, aga nüüd läks väga hästi ja rahu on majas!"

12. veebruaril kaotas Vassiljevi koduklubi Bialystoki Jagiellonia võõrsil 0:3 Gdanski Lechiale, aga reedel purustati kodus 5:0 Leczna Gornik. Vassiljev tegi eeltöö meeskonna esimesele ja kolmandale tabamusele ning lõi ise teise (penaltist) ja neljanda.

Poola kõrgliigas on ta 22 vooruga löönud 12 väravat ja andnud 11 resultatiivset söötu, mis on müstiliselt hea näitaja. Sügisel 20 vooruga kogutud 10+9 tõi päevakorrale spekulatsioonid klubivahetuse üle, aga Vassiljev sõnab, et tema valmistumist kevadhooajaks see kõik ei seganud.