Kergejõustiku talviste Eesti meistrivõistluste meeste teivashüppe hõbedamees Hans-Christian Hausenberg elas kõrgusel 5.00 üle kõheda momendi: katse ajal murdus tema teivas ning mees ise lendas saltoga matile.

18-aastane mitmevõistleja tunnistas, et tegemist oli õnneliku õnnetusega. "Vaatasin kordust: üsna hirmuäratav nägi välja. Kunagi väiksena juhtus samasugune asi, kuid siis olin ise tunduvalt kergem. Nüüd käis see plõks ära ja järgmise viie sekundi jooksul ei saanudki aru, kus olen," arutles ta. "Olen kuulnud, et mõnel mehel on tunduvalt õnnetumalt läinud, kuid ma ei taha neid videoid vaadata."

Kokkuvõttes sai Hausenberg väärt õppetunni. "Hüppan liiga pehmete teivastega ja läksin seekord veidi jõulisemalt sisse. Pean tulevikus jäigemad teibad võtma."

Hans-Christian Hausenbergil läks veidi aega, et ehmatusest üle saada. (Tiina Kõrtsini)

Hans-Christian Hausenbergi hüppe ajal pooleks läinud teivas. (Tiina Kõrtsini)

