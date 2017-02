Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Head uue nädala algust! 👊 -- If there's no way, there's a way. Have a great new week! 👊 #tartuülikool #tartu #basketball #tlükalev #kristenmeister #km13 #stefanknezevic #rokimeväljas #samavaim Foto: Siim Semiskar

A post shared by Tartu Ülikool (@bctartu) on Feb 20, 2017 at 12:25am PST