Kataloonia jalgpallihiid FC Barcelona oli eile hilisõhtul tõsises hädas Hispaania jalgpalli kõrgliigas tabeli tagumise Leganese vastu, kui võidu päästis alles viimase minuti penalti!

Kuigi Lionel Messi viis koduklubi juba neljandal minutil ette, suutsid 71. minutil Barcelona mängijad karistusalas palli käest mängida ning Unai Lopez kasutas olukorra hõlpsalt ära. Barcelona fännid kaotasid juba lootuse ning asusid vilistama, kuid ka Leganese mängijate närvid ei pidanud vastu: kohtumise lõpus teenis Barcelona penalti ning Messi päästis tööandja häbist.

⚽️🔝⚽️



A Messi double makes him the leading scorer in #LaLigaSantander with 19 goals. pic.twitter.com/dBMEYet0Yr