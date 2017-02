Norra laskesuusakuningas Ole Einar Björndalen, kes äsja lõppenud Hochfilzeni MMil võitis sprindisõidus pronksmedali, lubas Norra rahvusringhäälingule, et püss on palgel olümpiamängude lõpuni.

See tähendab aga seda, et lõppenud MM jäi talle karjääri viimaseks. "Nüüd on vähemalt olümpiamängud. Ma ei näe enam MMil võistlemiseks põhjust," sõnas MMidel rekordiliselt 45 medalit võitnud norralane.

Millal mees otsuse tegi? "Ma ei teinud otsust, vaid lihtsalt ütlen, et see on viimane. Jään selle juurde. Plaan on pärast olümpiamänge karjäärile punkt panna," rääkis 43aastane Björndalen ning kinnitas, et motivatsioon hakkab kaduma.

"Ma peaksin kogu aeg olema valmis tippudega võitlema. Sel aastal tegin natuke teisiti ning võistlesin igal pool. Järgmisel aastal püüan olla teravam, vaatame, kuidas see välja kukub!"