Noor Eesti vormelipiloot Jüri Vips saab endale algavaks hooajaks üheks tiimikaaslaseks kahekordse F1 maailmameistri Emerson Fittipaldi lapselapse Enzo Fittipaldi.

Vaid 15-aastane Fittipaldi võistleb algaval hooajal Itaalia võistkonna Prema värvides riigi F4 meistrivõistlustel. Tegemist saab olema seni kartidel edu nautinud sõitja debüüthooajaga F4 tasemel.

🇬🇧 #Throwback @pifitti giving me a game plan before my race 🏁🚀 #2008

🇧🇷 Pietro mi dando umas dicas antes da minha corrida! 👌🏼☝️ pic.twitter.com/umdO621vcG