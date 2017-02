Arizona ülikooli mängusaali lae all ripub üks NCAA meistrilipp aastast 1997. Seinu ehivad niisuguste tähtede nagu Steve Kerr, Damon Stoudamire, Mike Bibby, Jason Terry, Gilbert Arenas, T.J. McConnell särgid. Ei välistata, et ühel hetkel võtab ses rivis koha sisse ka Lauri Markkaneni nr 10. HS silma all peetaval harjutuskorral saadab noormees 13 kolmest järjest korvi. Mängudes on tabavusprotsent 50 kandis.