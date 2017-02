Larissa Riquelme nimi pole jalgpallimaailmas just võõras. Ta lubas teha striptiisi juhul, kui tema kodumaa Paraguai koondis võidab 2010. aasta MMi. Meeskond jäi pidama veerandfinaalis, ja sellestki Larissale piisas!

Nüüd on stripp garanteeritud Mehhiko klubi Chiapase mängijatele, kui nood jõuavad riigi meistrivõistlustel finaali. Ses klubis mängib Larissa kallim Jonathan Fabbro. Supermodell läks oma lubadusega veelgi kaugemale. "Võib-olla teeme seda koos Johnnyga, nii et naised saaksid teda ja mehed Larissat nautida!" vahendas Briti tabloid The Sun.

