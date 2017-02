Tallinna Levadia jalgpalliklubiga liitus eelolevaks hooajaks brasiillasest ründaja Joao Morelli Neto.

Neto tuli Eesti tippmeeskonda laenulepingu alusel Inglismaa meistriliiga klubist Middlesbrough. Tegemist on siiski tolle satsi U23 meeskonnas kaks aastat mänginud jalgpalluriga, kes ei salga, et loodab Maarjamaad kasutada hüppelauana.

"Tahtsin leida võimaluse enda proovile panemiseks kõrgliiga ja esindusmeeskonna tasandil mõnes teises riigis. Olen väga rõõmus, et avanes võimalus liituda Levadiaga. Meeskond on tugev, mängib hästi ja me suudame võidelda Eesti meistritiitli nimel. Loodan, et hooaeg Eestis aitab mul jõuda Middlesbrough' põhimeeskonda või mõne teise suure klubi koosseisu,” rääkis nii Brasiilia kui vanaisa kaudu ka Itaalia passiga Neto Levadia pressiteenistusele.