Hispaania väljaanne Don Balon tuli lagedale infoga, et Lionel Messi pole rahul Barcelona jalgpallimeeskonnas valitseva olukorraga ja on alles teatud tingimuste täitmisel valmis sõlmima uut lepingut.

Argentiinlasest staari väitel peab ta üksi meeskonda vedama ning Luis Enrique peatreeneriks oleku ajal on asjad muutunud kehvemaks. Messi tahab, et klubist lahkuksid just Enrique värvatud Lucas Digne, Jeremy Mathieu ja Andre Gomes. Alles selle tingimuse täitmise järel olla Messi valmis rääkima lepingu pikendamisest.

Võib meenutada, et Barcelona kaotas eelmisel nädalal Meistrite liigas Paris SG-le 0:4 ning jäi koduse kordusmängu eel üliraskesse seisu. Hispaania liigas jäädakse suurest konkurendist Realist punktiga maha, kuid kuninglikul klubil on lisaks veel kaks mängu varus.