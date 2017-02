Ülehomme algab Abu Dhabi velotuur ning võistluse eel on jalgratturid trenni teinud ka Abu Dhabi vormel 1 rajal. Et tuurist võtavad osa nii Astana koos Tanel Kangertiga ja Katjuša-Alpecin koos Rein Taaramäega, said ka meie mehed võidusõidurajal sõita.

After a short night first kilometers on Yas Marina Circuit. In the rain... #RideToAbuDhabi #TeamKatushaAlpecin pic.twitter.com/2KICQlLyMs — Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) February 21, 2017