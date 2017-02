Kahevõistleja Kristjan Ilves tutvus täna Lahtis K100 hüppemäega, kus ta juba reede hommikul hooaja tähtsaimat võistlust alustab. MMi eel on Ilvese tunne hea ja meel rahulik: tänased proovihüpped tulid hästi välja.

"Tegime täna kolm hüpet ja esmamulje on hea: võin rahule jääda," ütles 20-aastane Ilves. Lahti mägi on tema sõnul üsna ainulaadne ja maailmast teisi sarnaseid ei leiagi, kuid noorele sportlasele võib see sobida. "Täiesti omamoodi hüppemägi, kus pärast äratõuget maapinnast väga kõrgele kerkib. Üldiselt liugleme üsna maa lähedalt, kuid siin mitte."

First flights done @lahti2017 😎 #lahti2017 #worldchampionship #perfectconditions A post shared by Kristjan Ilves (@teamilves) on Feb 21, 2017 at 3:32am PST

Ilvese sõnul on just hüppe esimene faas väga oluline. "Kuna hüppe lõpp muutub aeglasemaks, siis on väga oluline, millise kõrguse ja kiiruse suhte alguses saavutad."