Monaco jalgpalliklubi tegi just seda, mida Manchester City peatreener Pep Guardiola kartis: nõelas teravate vasturünnakutega. Ometi võttis City kaheksandikfinaali avamängus kodumurul vaatemängulise 5:3 võidu ja astus korraliku sammu kaheksa hulka jõudmise suunas.

Õhtu algas vingelt: 26. minutil viis Raheem Sterling kodumeeskonna juhtima, kuid poolajapausiks läks Monaco Radamel Falcao ja 18-aastane Kylian Mbappe Lottini väravatest omakorda ette.

8 - Manchester City 5-3 Monaco is the highest scoring first leg ever in a Champions League knockout tie. Bonanza.