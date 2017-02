Meistrite liiga kaheksandikfinaalis pidasid Inglismaal hoogsa lahingu maha kohalik Manchester City ja Monaco. Kodumeeskond sai tulises matšis raske 5:3 võidu. Peatreener Pep Guardiolal oli veidi keeruline kaootilise kohtumise järel selgitusi leida.

"Ma ei tea, kust sellise mängu puhul juttu alustada. Pidevalt juhtus väga palju asju ja meil oli vahepeal ka õnne. Samal ajal püsisime vastasest vaimselt stabiilsemad," arutles Guardiola. "Sellise meeskonna vastu pole lihtne mängida: nad on tohutult kiired ja head. Kokkuvõttes on tänane elamus meie klubi tuleviku jaoks väga tähtis ja aitab edasi minna."

Ta jätkas: "Monacol on Euroopas suurem ajalugu kui meil. Vajame neid kogemusi, et õppida ja areneda. Liigume õiges suunas." Kuigi Cityl on nüüd kirjas kaheväravaline edu, siis midagi kindlat Guardiola sõnul selles paaris pole. "Peame Monacos ka ise väravaid lööma. Teame, et nemad seda suudavad."

Kordumatš toimub väikses vürstiriigis 15. märtsis.