Norra väljaanne Aftenposten kirjutab, et sisuliselt iga neljas norralane on valmis tõigaks, et mõni Viikingimaa murdmaasuusataja täna Lahtis algaval MMil dopinguga vahele jääb.

Sellesse usub tervelt 23% norralastest, kuid veelgi kindlamad on norralased tõigas, et keelatud ainete tarvitamisega satub pahuksisse mõne teise riigi suusataja - seda arvab tervelt 60%.

"Paljude usk suusatajatesse on kadunud, vahet pole, mis maalt nad pärit on," arvab suusaekspert Mads Kaggestad. "Need numbrid on hullumeelsed, eriti need, mis puudutavad usaldust meie sportlaste suhtes."