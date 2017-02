Brooklyn Nets on maineka NBA eksperdi Adrian Wojnarowski allikate väitel soovimas "lahutada" horvaat Bojan Bogdanovicist. Nets on viskava tagamängija või väikese ääre kohal palliva eurooplase eest juba pakkumisi saanud ning Wojnarowski teatel on klubi praegu valimas parimat võimalikku tehingut.

Seni on unistuste liigas toimunud kaks suuremat vahetustehingut: Sacramento Kings saatis NBA ühe parema keskmängija DeMarcus Cousinsi New Orleans Pelicansi ning Toronto Raptors hankis Orlando Magicust kaitseankru Serge Ibaka, kes pole ka rünnakul papist poiss. Ent kes võiks USA meedia väitel enne tähtaja kukkumist veel klubi vahetada?

Samuti pole puutumatu Netsi suurim täht Brook Lopez. Väidetavalt on Brooklyni tiim nõus Lopezist loobuma kahe draft'i valiku eest (üks esimese ja üks teise ringi valik - H.R.).

Phoenix Suns on huvitatud Utah Jazzi korvialusest jõust Derrick Favorsist, ent Utah'i kohaliku meedia väitel loobub Jazz ameeriklasest vaid juhul, kui pakkumisest on võimatu keelduda.

Kui Favorsist on Suns huvitatud, siis leiab klubi, et tagamees Brandon Knighti neil vaja pole. Seega ollakse nõus Knight mujale vahetama.

New York Knicksi president Phil Jackson on ilmselt leppinud olukorraga, et tiimi superstaar Carmelo Anthony enne neljapäeva klubist ei lahku. Küll pakub Knicksile huvi alles mullu suvel klubiga liitunud Derrick Rose'i minema saatmine. Väidetavalt uurib Knicks maad, mida ja/või keda nad mängujuhi eest saaksid.

Utah Jazz on avaldanud huvi Dallas Mavericksi mängujuhi Deron Williamsi vastu. 32aastane mängujuht oli eelmisel kümnendil NBA üks paremaid rünnakute dirigente, kuid vigastused on mehe karjääri pärssinud.

Deron Williams Utah Jazz'is (nr 8). (LUCY NICHOLSON)

Sellest hoolimata pole Williams aga teps mitte kehv pallur ning tänavu on ta keskmiselt kogunud 16 punkti ja 8,4 korvisöötu mängu kohta. Et ameeriklase leping saab hooaja lõppedes läbi, on Mavericks väidetavalt nõus Williamsit õige hinna eest vahetama.

Utah on Williamsile tuttav paik. 2005. aasta draft'i kolmanda valikuna võttis Jazz just tema ning mängujuht esindas klubi aastatel 2005-2011.

Houston Rockets on Los Angeles Lakersiga väidetavalt juba tehingu teinud, ehkki midagi ametlikku veel kinnitatud pole. Nimelt saab Rockets endale tunamullu NBA parimaks vahetusmängijaks nimetatud Lou Williamsi, vastupidises suunas liigub ääremängija Corey Brewer ja tänavuse draft'i avaringi valik.

Detroit Pistonsi Andre Drummond on NBA üks paremaid keskmängijaid, kuid sellest hoolimata on Pistons vahetustehingule avatud. Suure Pingviini - nii Drummondit kutsutakse - päevad Detroidis võivad olla loetud, ent üks on selge: Pistons sooviks mehe eest väärtuslikku tehingut, niisama temast ei loobuta.

Andre Drummond (kõige vasemal). (Gregory Shamus)

Philadelphia 76ers on selle hooaja üks toredamaid üllatusi. Möödunud aastatel selgelt kehvik olnud 76ers on ühes keskmängija Joel Embiidi tervenemisega võitnud viimasest 25 mängust 14, mis oleks näiteks tunamullu olnud mõeldamatu.

Ent 76ersi koosseis võib neljapäevase tähtaja kukkudes praegusega võrreldes veidi teist nägu olla. Nimelt on Indiana Pacers huvitatud korvialusest jõust Jahlil Okaforist, keda pakuti näiteks Kingsile ja Portland Trail Blazersile.

Los Angeles Clippers otsib ääremängijat. Otsingud on nad viinud Washington Wizardsi Otto Porteri juurde, kuid on äärmiselt ebatõenäoline, et Wizards Porterist loobub. On ta ju Washingtoni klubi põhimees ning Wizardsil läheb idakonverentsis täitsa hästi.

Milwaukee Bucksis võivad end reporterite väitel kindlalt tunda neli meest: kreeklane Giannis Antetokounmpo, Jabari Parker, Khris Middleton ja Thon Maker. Ülejäänud Bucksi mehed võivad aga pakul olla, kuigi suurt jahti nende allkirjade nimel praegu ei käi.

Korvi on ründamas Giannis Antetokounmpo. (Larry W. Smith)

Denver Nuggets otsib huvilisi itaallasele Danilo Gallinarile ja Wilson Chandlerile. Mõlemast mehest siiski loobuda ei taheta.