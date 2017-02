Vigursuusatamisele keskenduv väljaanne Newschoolers kirjutab, et tänu 15aastasele Kelly Sildarule on naiste vigursuusatamise pargisõidu tase tõusmas.

"Ehkki Kelly on noor, on eestlanna konkurentidest arengu vaatevinklist aastate võrra ees. Tundub, et alates tema võistluskarussellile tulekust on ka teised pidanud rohkem pingutama," seisab artiklis.

Newschoolersi hinnangul on Sildaru reilikava lausa nii hea, et sellega oleks võimalik konkureerida ka meeste seas. Lisaks raskete trikkide tegemistele valib kahekordne X-mängude kuldmedalist tihti reile, kuhu enamik mehi ei tihka.

"Mäletame inimesi kurtmas, et naiste pargisõitjad ei pea pingutama ega paremaks saama, sest keegi ei sunni neid takka. Kas Kelly tulek võistluskarussellile on teisi motiveerinud paremaks saama? Seda ei saa küll kindlalt väita, kuid kahtlemata on Kelly latti kõrgemale tõstnud," kirjutab Newschoolers.