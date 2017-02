Mullu maailma šokeerinud lennuõnnetuse Kolumbias, mis nõudis 71 inimese elu, üle elanud ning jala kaotanud jalgpallur Jackson Follmann tahab tulevikus mängida paraolümpial.

Follmann kuulus õnnetuse ajal Brasiilia vutiklubi Chapecoense hingekirja, kuid kaotas tragöödias enamiku meeskonnakaaslastest. Kokku jäid õnnetuses ellu kuus inimest, kellest kolm olid jalgpallurid.

Ehkki 24aastane Follmann kaotas lennutragöödias jala, soovib ta proteesi abil vutti edasi mängida ning osaleda paraolümpial. Enne tahab ta aga tüdruksõbra Andressa Perkovskiga abielluda.

#sports_news Chapecoense goalkeeper Jackson Follman, who lost his leg in the Colombia plane crash, reveals he wants… https://t.co/DgtE0xzDxJ pic.twitter.com/Rl2DQSrErT