Loomaaias:

"Ema, kes see on?"

"See on vaal, pojake."

"No mis vaal see on, proua," sekkub mööduv härrasmees, "see on ju krokodill."

Sel ajal ronib krokodill kaldale.

"Näete, proua, vaalad ei roni ju iialgi kaldale."

"Nagu näete, mõnikord siiski ronivad."