30aastane korvpallur Candice Wiggins võitis 2011. aastal naiste NBA ekvivalendi WNBA, kuid ameeriklanna lõpetas kõigest 29aastasena karjääri.

Mullu karjääri lõpetanud Wiggins ütles intervjuus The San Diego Union-Tribune'ile, et ketside varna riputamises mängis rolli tõik, et vastasmängijad sõimasid teda platsil ning talle tehti meelega haiget.

Aga miks? Vastus on ausalt öeldes jabur. "Sest olen heteroseksuaalne ja olin populaarne. Väidan, et 98% WNBA palluritest on lesbid," selgitas Wiggins väljaandele.