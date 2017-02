Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) president Gian-Franco Kasper andis täna Lahtis pressikonverentsi, kus polnud pääsu küsimustest 2001. aasta Lahti MMi kohta, kui tervet võistlust varjutas võõrustaja Soome dopinguskandaal.

Kas seekordne Lahti MM tuleb puhas? "Loodan. Ma ei saa midagi muud öelda. Nagu teate, on meil aastate eest siit Lahtist palju halbu kogemusi. Kui siin viimati olime, peaaegu tapsime suusatamise MMi. Loodan siiralt, et toonastest vigadest on õpitud ja MM on puhas," rääkis Kasper.

Kolmapäeva õhtul toimub Lahtis avalikkusele suletud koosolek, kus FIS juhid ja maailma parimad murdmaasuusatajad saavad suud puhtaks rääkida. Ilmselt soovivad tippatleedid dopingusportlaste karmimat karistamist.

"Isiklikult pooldan kõigi dopingureeglite vastu eksinute võimalikult karmi karistamist. Aga olen rangelt vastu, et sportlasi karistatakse minevikupattude eest (siin andis Kasper mõista, et on vastu igasugustele lisa-võistluskeeldudele (nt olümpial ja/või MMil osalemise keelamine) sportlastele, kes on dopingukaristuse ära kandnud - toim). Me teame väga hästi, et dopingust pole võimalik pääseda, aga selle vastu on võimalik võidelda," sõnas Kasper.