Eesti-Läti korvpalliklubi Valga/Valka pöördus politseisse, sest tiim kahtlustab oma mängijaid kihlveopettuses, kirjutab meie lõunanaabrite portaal skaties.lv.

"Meile tundub, et mõned mängud on olnud kahtlased. Treenerid ega klubi juhtkond pole suutnud selgitada, miks tiimi mängupilt järsku arusaamatuks muutub," kommenteeris Valka linnapea Vents Armands Krauklis.

Samas märgib Krauklis, et praegu pole võimudel ühtegi kindlat tõendit, kas keegi Valga/Valka meeskonnast kihlveopettus(t)ega tegelenud on. Küll loodab ta, et politsei suudab selguse majja lüüa.

Krauklise sõnul on praegu kahtlustuse all üks Läti liigas peetud kohtumine ning võimalikeks petturiteks on meie lõunanaabrite mängijad. Samas on praegu vastuseta küsimus, millise matšiga tegu on ja keda kahtlustatakse, ent Krauklise väitel on märke kihlveopettusest.