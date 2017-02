Jalgpalli Euroopa liiga 32 parema hulgas võitis Manchester United täna võõral väljakul 1:0 Saint-Etienne’i, kahe mängu kokkuvõttes olid inglaste edunumbrid 4:0.

Paarile lisas vürtsi vendade lahing: Unitedi eest jooksis mõlemas matšis väljakule maailma kalleim jalgpallur Paul Pogba, Prantsusmaa klubi ridades tema vanem vend Florentin. Lõpuks jäi kuulsam vend oodatult peale. Küll aga nautisid mehed selgelt üksteise vastu mängimist ja pärast lõpuvilet vahetati särke.

Tänase Unitedi värava eest hoolitses Henrikh Mkhitaryan, kes on viimasel ajal suurepärasesse vormi tõusnud. Viimase kuue mängu jooksul on ta olnud osaline viies väravas (3 väravat, 2 söötu). Üleüldse paistab United silma hea ründeteravusega: viimases 26 mängust Jose Mourinho hoolealused skoorinud 25 juhul.

Teised tänased edasipääsejad on Krasnodar ja Schalke, vastavalt oldi üle Fenerbahcest ja Paokist.

