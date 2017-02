Endine Soome suusakoondise peatreener Pekka Vähäsöyrinki avaldas hiljuti arvamust, et suusaprint on omadega tupikusse jooksnud, sest soosib liialt distantsisõitjaid. Tolle avalduse valguses uuris Õhtuleht, mida arvavad kiirsuusatamise hingeelust sprindigurud Anti Saarepuu, Marko Kilp, Peeter Kümmel ja Siim Sellis.

Aga esmalt Vähäsöyrinki postulaadid. Peamine häda on Soome spetsialisti arvates see, et tänapäeva sprint on rajatud liialt vastupidavusele, mis soosib distantsimehi. „Sprint pidi kujunema alaks, kus löövad läbi kiired, plahvatuslikud ja osavad suusatajad. Aga on läinud vastupidi. Sprinti suudavad võita isegi „maratonijooksjad“.

Veerand- ja poolfinalistid võitlevad liialt väsimusega, mistap finaal on tihtipeale labane ja mitu sekundit aeglasem,“ kurtis viimati aastal 1995 meie põhjanaabrite parimaid juhendanud Vähäsöyrinki Ilta-Sanomatile.

Mida kõnelevad faktid? Koos tänase Lahti MMi sprindiga on tänavu MK-sarjas kavas kümme sprindivõistlust. Neist lühemad kui 1400 meetrit on meeste jaoks vaid kaks: Toblach (1300 m) ja Drammen (1250 m). Kümme aastat tagasi, hooajal 2006/07 olid asjad risti vastupidi.