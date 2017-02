Homme õhtul istuvad tuhanded eestimaalased telerite ees maha, kallavad klaasikese head-paremat ning asuvad kommenteerima presidendi vastuvõtule saabunute kostüüme. Enne, kui lubasime moeeksperdid kleitide kallale, andsime neile keerulisema ülesande – hinnata värskeid F1-masinaid.

Vormelihooaja algus on ukse ees. Juba esmaspäeval algavad Barcelona ringrajal testid ning seetõttu kergitavad meeskonnad usinasti kalevit oma uutelt masinatelt. Kiiruse otsingul on autod tänavu läbinud drastilise välise muutuse – kere, esi- ja tagatiivad ning rehvid on varasemast märgatavamalt laiemad.

Seetõttu seadsime kolmele moeeksperdile – Peeter Rästale ja Hanna Haringule Montonist ning Ülle Suurhank-Pohjanheimole ülesandeks esimest kolme avalikkuse ette lastud vormeli kohta koostada üks korralik "kleidiarvustus".

Williams FW40