Jalgpalli Meistrite liiga kaheksandikfinaalis kohtusid legendaarsed väravavahid Iker Casillas (FC Porto) ja Gianluigi Buffon (Juventus). Portugalis jäi 2:0 peale Buffon. Kordusmatš toimub 14. märtsil Itaalias.

Porto jaoks muutus seis ülikeeruliseks juba 27. minutil, kui paari minuti jooksul teenis kaks kollast kaarti Alex Telles. Juventus pani peale tohutu rünnakulaviini ja näiteks avapoolaja lõpuks hoiti palli 71 protsenti mänguajast. Kokku tehti 18 pealelööki, Porto vastas kolmega.

See kõik tasus ära 72. Ja 74. minutil, kui skoori tegid Marko Pjaca ja Dani Alves. Meeste väravate vahele jäi kõigest 141 sekundit.

