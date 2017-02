Esimest korda klubi ajaloos jalgpalli Meistrite liigas osalev Leicester City hellitab lootusi kaheksa hulka jõudmisest. Täna kaotati võõral väljakul 1:2 Sevillale, kordusmatš toimub 14. märtsil.

Kodumeeskond Sevilla alustas mängu tunduvalt paremini ja juba 15 minuti järel teeniti penalti: Joaquin Correa löök polnud suurem asi ning Kasper Schmeichel püüdis palli näiliselt lihtsalt. Sevilla jätkas seejärel ründamist ning kümme minutit hiljem avas Pablo Sarabia skoori. 62. minutil lõi Correa seisuks juba 2:0.

Seejärel pani City sisse aga teise käigu ja 73. minutil lõpetas ilusa rünnaku Jamie Vardy, kes polnud skoori teinud alates 1. detsembrist. Väärtuslik võõrsilvärav hoiab Leicesteri võimalusi elus, kuna koduväljakul piisaks nüüd ka näiteks 1:0 võidust.

385 - After 385 minutes, Kasper Schmeichel has conceded his first goal in the Champions League. Costly.