Inglismaa meistriliigas 17. Kohta hoidev Leicester City murdis Euroopa meistrite liigas 16 hulka ning pärast tänast elab ka veerandfinaali unistus. Kaheksandikfinaali avamäng kaotati võõral väljakul Sevillale 1:2.

Inglismaa klubi üheks suuremaks kangelaseks tõusis taanlasest väravavaht Kasper Schmeichel, kes tõrjus 15. minutil penalti. Kokku tegi Sevilla koguni 22 pealelööki.

"Oli väga raske mäng, kuid läksime täna väljakule ja näitasime, kui väga tahame hästi mängida. Kaotasime ja oleme pettunud, kuid vastas oli väga tugev tiim. Kokkuvõttes on võõrsil saadud 1:2 kaotus Meistrite liiga kaheksandikfinaalis kindlasti hea tulemus," ütles kuulsa Peter Schmeicheli poeg.

Jamie Vardy teise poolaja tabamus jättis kõik kaardid lahtiseks ja Cityle piisaks koduväljakul ka 1:0 võidust. "Võõrsilväraval on tohutu tähtsus. Meie üks peamisi eesmärke oligi see ära lüüa. Järgmine kord mängime meie staadionil ja seal võib kõike juhtuda," sõnas Schmeichel.

Claudio Ranieri tänab Sevillasse reisinud Leicesteri fänne. (John Sibley)

Peareener Claudio Ranieri jäi hoolealuste esitusega väga rahule ja lubas, et tiim võitleb hingestatult edasipääsu nimel. "Tunne on väga positiivne. Teadsime, et vastased on meist paremad, kuid kannatasime hästi. Näitasime oma suurt südant, organiseeritust ja usku," ütles itaallane. "Kõik on lahtine ja oleme valmis edasi võitlema."