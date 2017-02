BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond teatas eile, et üks liidreid Demonte Harper on suure tõenäosusega lahkumas. Klubil on asendus juba välja vaadatud, kuid enne peab Harper ikka minema saama.

Harper on teatavasti siirdumas kõigest 300 kilomeetri kaugusele, Peterburi Zeniti. Ent allkirju tema lepingul veel pole, ja seda proosalisel põhjusel. "Rääkisin täna hommikul Harperi agendiga. Venemaal on suur püha, armee aastapäev. Neil on kõik kokku lepitud, leping üle vaadatud. Harperi pool ootab nüüd, et keegi Zenitis pühade ajal ikka allkirja ära annaks," rääkis Kalevi mänedžer Kaarel Sibul.

Kiire on just Eesti meisterklubil, sest siinmail saab uusi mängijaid registreerida ainult veebruari lõpuni, seega veel kuus päeva. Venemaal on "selle kiire asjaga" aega veel aprilliski. Sibula teatel oleks tehing Kalevile piisavalt hea. Harperi väljaostmise hinnaklass jäävat küll Josh Boone'i omaaegsele diilile veidi alla. Kui Boone siirdus eelmisel hooajal Himkisse, nimetas Kalevi president Ivar Valdmaa väljaostusumma suurusjärguks 70 000-75 000 eurot.

Kas mõne päevaga on lootust ka kedagi asemele saada? Sibula sõnul arvestatakse kahe mängijaga, kuid üks variant jääb ilmselt liiga kalliks. Nimesid ei soovinud ta praegu nimetada.

Eile kindlustas Kalev koha Balti liiga veerandfinaalis. Selle avamäng peetakse juba järgmise nädala kolmapäeval, kuid Riia Baronsit võõrustatakse mitte Tallinnas, vaid Kuressaares. "Meil pole Tallinnas saali treeninguteks ega mängudeks," selgitas Sibul. "Läheme juba esmaspäeval Saaremaale ja jääme sinna kolmeks päevaks."