Eesti korvpalliliigasse mängijate registreerimise tähtaeg on kukkumas ning selle eel täiendas Tartu Ülikool meeskonda 25-aastase ja 202 cm pikkuse ukrainlasest suure ääre Maks Adam Konatega.

Konate mängis eelmisel hooajal VTB Ühisliigas Volgogradi Krasnõi Oktjabri ridades ning kogus EuroCupil mängus keskmiselt 14 punkti ja 9 lauapalli. Tänavust hooaega alustas ta kodumaal Zaporižžjas ning oli nii meeskonna kui ka terve Superliiga resultatiivseim (keskmiselt 18,7 punkti mängus) ja suurim laualõvi (9,1).

"Konate nimi on meil eemistelgi aastatel arutluse all olnud, kuid siis ei ole ta erinevatel põhjustel Tartus ikkagi maandunud," kommenteeris peatreener Gert Kullamäe pressiteate vahendusel. "Hetkel on tema lisamine veidi sundkäik, sest vajame edurivisse jõudu juurde – positsioon 4 on seoses Vene ja Joisi vigastustega üsna hõre. Et nüüd just Konate tuleb, on asjade hea kokkulangevus. Tegime tema kohta piisava taustauuringu ning usume, et ta annab meile väljakul omajagu juurde."

Mees peaks Tartusse jõudma homme.