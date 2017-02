- Nilsson on võitnud kolm viimast MK-sarja vabatehnikasprinti ning viimasest viiest neli. Nilsson (6) ja Maiken Caspersen Falla (5) on kahe peale viimasest 12st võitnud 11.

- Nilsson on oma 10 MK-etapivõidust 6 saanud vabatehnikasprindis.

- Kui Nilsson võidaks Lahtis 23 aasta ja 244 päeva vanusena, oleks ta OMide ja MMide peale kokku vanuselt kolmas vabatehnikasprindi võitja! Enamik naiste võitjaid on olnud veelgi nooremad eesotsas 19 aasta ja 350 päeva vanuse Pirjo Muraneniga 2001.

- Kui välja jätta 2016. aasta jaanuaris Planicas saadud 45. koht, on Maiken Caspersen Falla eelmise hooaja alguses saati pälvinud kõigis vabatehnikasprintides esimese või teise koha.

- Maiken Caspersen Falla võitis viimase Lahtis peetud sprindietapi, veebruaris 2016. Teine oli Jessica Diggins ja kolmas Heidi Weng.

- Lahtis peetud sprindivõistlustel on rohkem kui ühe esikoha saanud ainult Kikkan Randall (2013 ja 2014) ning Marit Björgen (2004 ja 2015). Randall ja Björgen on jõudnud poodiumile kolmel, Pirjo Muranen ja Anna Olsson kahel korral.

- Marit Björgen on sprindi võitnud kolmel viimasel MMil (2011, 2013 ja 2015). Kui ta suudab seda ka täna, saab temast esimene murdmaasuusataja, kes võitnud sama ala neljal MMil järjest. Kolm järjestikust võitu on kirjas veel Eero Mäntyrantal 30km distantsil 1962, 1964 ja 1966 ning Galina Kulakoval 5km distantsil 1970, 1972 ja 1976.

- Björgen saaks võidu korral oma 15nda MM-kulla, mis jätaks Jelena Välbe temast kõigi aegade edetabelis tahapoole. Seni on mõlemal 14 kulda. Lahtis võistlevatest naistest on järgmisena Aino-Kaisa Saarinenil neli MM-kulda.

- Björgen on kahe viimase aasta jooksul osalenud ainult kahes vabatehnikasprindis, saades jaanuaris Falunis 9. ja nüüd Otepääl 14. koha. Samas võitis ta kolmel korral järjest hooajal 2014/15.

- Sprindimedaleid on MMil jagatud kaheksal korral, 2001. aastast saati, ning meeste seas on Norra alati võitnud vähemalt ühe medali.

- Kui keegi norralastest saab selle ka Lahtis, on tegemist ühe riigi pikima ühe ala medaliseeriaga MMide ajaloos. Varem on kaheksal MMil järjest võitnud medali Norra 15 kilomeetris (1960-1974) ja 30 kilomeetris (1989-2003), Soome 15 kilomeetris (1932-1939) ja 50 kilomeetris (1952-1966). Pikemad on vaid kaks naiste seeriat: NSVL kümme korda järjest 5 kilomeetris (1962-1980) ja Soome samuti kümnel korral 10 kilomeetris (1970-1989).

- Norra mehed on 24 sprindimedalist võitnud kokku 13. Rootsi on saanud 5, Venemaa 3, Kanada 2 ja Itaalia 1 medali.

- Kaheksa kulda on jagunud kolme riigi, Norra (4), Rootsi (2) ja Venemaa (2) vahel.

- Sprindikulda on jagunud kaheksale mehele. Need on Petter Northug, Tor Arne Hetland, Ola Vigen Hattestad, Jens Arne Svartedal, Thobias Fredriksson, Marcus Hellner, Nikita Krjukov ja Vassili Rotšev. Rohkem kui ühe medali on noppinud Tor Arne Hetland, Petter Northug (mõl 3), Thobias Fredriksson, Ola Vigen Hattestad ja Alex Harvey (kõik 2).

- Kui Northug võidab medali, tõuseb ta MM-medalite üldarvult Björn Dählie (9 kulda-5 hõbedat-3 pronksi) kõrvale. Northugil on 13 kulda ja 3 hõbedat. Kolmas on 15 medaliga Sixten Jernberg. Teistel tegevsuusatajatel pole rohkem kui 7 medalit (Johan Olsson).

- Johannes Hösflot Kläbo võitis viimase MMi eelse MK-etapi sprindi Otepääl Finn Hagen Krogh’ ja Sergei Ustjugovi ees.

- Kui 20 aasta ja 124 päeva vanune Kläbo võidab, saab temast kõigi aegade noorim meessoost maailmameister. Seni noorim on Pal Gunnar Mikkelsplass, kes 20 aasta ja 302 päeva vanusena kuulus 1982 Oslos kuldsesse teatemeeskonda.

- Noorim individuaaldistantsi võitja on Thomas Eriksson, kes 22 aasta ja 136 päeva vanusena võitis Oslos 1982 30 km distantsi.

- Kui Kläbo võidab hõbeda või pronksi, pole ta noorim medalivõitja – Uwe Wunsch võitis 19 aasta ja 10 päeva vanusena Oslos 1982 pronksi Saksa DV rivistuses.

- Viimasest neljast suurvõistlusest kolmel on võitnud meeste vabatehnikasprindi suusataja, kes oli parim ka sellele eelnenud MK-etapil: Björn Lind (2006 OM), Ola Vigen Hattestad (2009 MM ja 2014 OM).

- Kõik MMil või OMil kavas olnud vabatehnikasprindid on seni võitnud Norra (4) ja Rootsi (3) esindajad. Neisse riikidesse on 21 medalist läinud kokku 16 (vastavalt 9 ja 7). Ülejäänud on jagunenud Itaalia (2), Venemaa (1), Saksamaa (1) ja Prantsusmaa (1) vahel.