Vormel 1 maailmavalitseja Mercedes ajas Silverstone'is oma uue auto garaažist välja ja näitas meediale. Avaldame valiku agentuuride pilte!

The moment you've all been waiting for...



First laps = 👍



See the 2017 beast up close in just under an hour - LIVE at 12:10 GMT #cantW08 pic.twitter.com/XbpfKbGreL