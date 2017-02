Parima eestlasena Lahti MMi vabatehnikasprindis 46. koha saanud Raido Ränkel sõnas, et too fakt teda ei rahulda.

"See ei ole kunagi eesmärk omaette olla parim eestlane," lausus Ränkel mõni minut pärast finišit Eesti ajakirjanikele. "Lootsime tiimina, et keegi suudab ehk edasi saada, aga kuradima rasked olud olid. Kui me tahaks sellistes oludes edasi saada, peaksime olema väga heas vormis. Nagu näha, siis kahjuks praegu ei ole."

Ta lisas, et võrreldes Otepääga oli rada märksa pehmem, mistõttu tuli palju rohkem jalgu tõsta ja nii-öelda vertikaalselt töötada. "Nagu kuskil svammi sees oleks sõitnud, nii pehme oli. Siin rajal on vaja pigem vastupidavust [kui kiirust ja jõudu].

Vaatasin enne, kuidas [Sergei] Ustjugov [stardist] välja pani, ta on segane! Mõtlesin, kas ta on midagi head sööud, et niimoodi lendab. Tegelikult ka! Ma ei lenda oma parimas vormis ka tervet sprindirada niimoodi läbi. Tõesti, segane!" imestas ja kiitis Ränkel eelsõidus ülivõimsalt kiireimat aega näidanud venelast.

Enda tervise kohta tõdes eestlane, et võitleb endiselt nohuga.