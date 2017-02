Lahtis peetav suusaalade MMi esimene medaliala, murdmaasuusatamise vabatehnikasprint, eestlastele rõõmu ei toonud. Meie senise talve parim sprinter, Marko Kilp, pidi leppima alles 50. kohaga. "Midagi pole teha – põrumine!" nentis Kilp ise.

Kuigi meie suusatajad käisid alles aasta algul kontinentaalkarikasarja raames MM-radadega tutvumas, ei osutunud kogutud teadmised täna kuidagi kasulikuks. "Olud on ikka päris palju muutunud nende nädalatega. 10 sentimeetrit värsket lund on peale tulnud, rada on väga pehme ja igatpidi jama," oli Kilp pärast sõitu pettunud.

Tänasele sõidule lisas vürtsi ka vahetult enne meeste sõitu alanud lumesadu. "Eks ma vaatasin kust teised sõitnud olid, otsisin trajektoori. Praegu sajab taevast ümmargusi penoplasti juppe. Suusad olid nagu liimi peal ja alla üldse ei tulnud."

Kilp ei soovi aga ilmamuutuse taha pugeda: "Soomlased ja osad teised tiimid siis veel testisid (kui lund sadama hakkas – toim). Ma ei oska öelda, kas see oli meile just ootamatu, sest oli ju teada, et millalgi sadu tuleb. Täna läks suusavalikuga nihu."

Kas seni hooajal näidatud tulemused tähendavad, et Kilp kuulub kindlasti ka Eesti sprinditeatemeeskonda? "Äkki on seal hoopis Kristjan Koll ja keegi juures? Eks treeneritega otsustame. Mina ei saa milleski kindel olla, sest protokollis olen ma vast viimane…" oli mees oma kiiruses pettunud.