Metsas levib kuuldus, et poodi saabus uudistoode – karupepu konserv. Jänes ostab endale ka ühe konservi ja läheb koju. Teeb lahti ja vaatab, et see on tühi. Vihaselt tormab jänes poodi tagasi ja nõuab selgitust.

Müüja kehitab õlgu:

"Ju teile sattus augu koht."