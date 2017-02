Veel Otepää MK-etapil polnud kindel, kas distantsimees Karel Tammjärv peaks Lahti MMil võistlema ka esimesel alal ehk sprindis. Lõpuks tehti otsus startida ja tulemuseks läks mehele kirja 58. koht. "See oli MMi avavõistlus, pingete mahavõtmine ja tugev pingutus, millest ma ise kindlasti lootsin paremat," võttis suusamees ise võistluse kokku.

"Raske oli. Tundub, et Otepää MK väsimus jõudis kohale," läks Tammjärv mõtetes tagasi möödunud nädalavahetusel toimunud võistlustele. "Kahju, et see just täna kohale jõudis. Aga paari päeva pärast on jälle hea ja õnneks on pikk MM ees."

Kas tagantjärele tarkusena oleks tulnud ehk MK-etapp MMi nimel ohverdada? "Otepääl võistlemisest poleks kindlasti loobuda tahtnud. Kodupubliku ees oli väga lahe sõita," ei kahetse Tammjärv tehtud otsust.

Järgmine võistlus on mehel kavas juba laupäeval, kui ees ootab 30kilomeetrine suusavahetusega sõit.