Kahevõistleja Karl-August Tiirmaa treenis enne Lahti MMi viis päeva Jyväskyläs legendaarse suusahüppaja Matti Nykäneni endise treeneri Risto Pirttimäkiga.

Pirttimäki on Tiirmaal juba vana tuttav sellest ajast, mil Eesti koondise peatreeneriks oli soomlane Petter Kukkonen. "Ta kutsus Ristot, et tule vaata kutid üle," meenutab Tiirmaa. "Ega ma pole ainuke, kes teda teab. Pihod ja Nurmsalu teavad samuti. Ta on teisi ka aidanud ja meil isegi laagrites käinud.

Polnud pikalt näinud teda, mõtlesin, et võiks seal ära käia. Ta jagab hüppeid megahästi, läks natuke paremaks küll. Ta on nii palju hüppeid oma elus näinud, et oskab tehnilist poolt nii hästi õpetada."